Serie A: Milano piega 85-84 Udine sulla sirena, cade Brescia

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-APU OLD WILD WEST UDINE 85-84



Milano accoglie Udine all’Allianz Cloud, dove sono gli ospiti a costruirsi un quarto d’apertura migliore: l’Apu Old Wild West approccia infatti la gara con un parziale di 5-0 e poi manda in archivio i primi dieci minuti di sfida sul risultato di 21-15 a proprio favore. I friulani toccano quindi il +9 in avvio di secondo periodo, ma poi subiscono il rientro dell’Olimpia: le Scarpette Rosse pareggiano infatti sul 39-39, presentandosi poi all’intervallo con un punto da recuperare. Nel terzo quarto si riparte dal 40-39 per Udine, score che cambia a favore dei meneghini al rientro sul parquet. La squadra di coach Poeta si porta infatti in vantaggio e tocca il +7, prima di incassare una nuova accelerata ospite: Udine sale sul +9, dando avvio all’ultimo quarto di gioco sul 63-54. Milano abbassa allora la testa e rimette tutto in discussione: il match si decide nei secondi finali, dove a trionfare 85-84 è proprio l’Olimpia, grazie a una magica tripla allo scadere di Brooks. L’EA7 sale così a 20 punti, estendendo a cinque la sua striscia di vittorie consecutive in campionato e portandosi a -2 dalla vetta. A 10 punti rimane Udine.



LE ALTRE PARTITE



Brescia incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato. La Germani perde infatti 93-86 all’overtime in casa di Sassari e resta così a 22 punti al pari di Bologna, ma con una partita in più: la sfida tra Trapani e la Virtus è stata rinviata a data da destinarsi. A 12 punti si porta invece il Banco di Sardegna, gli stessi ora anche di Trento. La Dolomiti batte infatti 89-87 Trieste e aggancia anche gli alabardati in classifica. Cremona supera poi 71-67 Reggio Emilia: la Vanoli entra così pure lei nel gruppone di sette squadre a quota 12 punti, mentre i biancorossi rimangono a 6. A sorridere è anche Tortona, grazie al 85-79 contro Cantù: adesso la Bertram ha 20 punti in classifica, i lombardi sempre 6.