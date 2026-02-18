Coppa Italia Basket 2026: Brescia e Milano in semifinale. Record storico per Della Valle
Brescia travolge Udine e Milano soffre con Trieste: ecco le prime semifinaliste della Coppa Italia Basket 2026
Olimpia Milano © italyphotopress
La Coppa Italia 2026 di basket si apre all'Inalpi Arena di Torino con le vittorie di Brescia e Milano, che staccano il pass per le semifinali. Sul parquet celebrativo dedicato al mezzo secolo della competizione, la Germani Brescia ha dominato Udine (vincendo 23-11 il primo quarto) 78-64 con un Amedeo Della Valle storico: i suoi 17 punti lo portano a quota 201 nelle Final Eight, terzo marcatore di sempre.
Molto più sofferto il successo dell'Olimpia Milano, che piega 94-86 la Trieste del debuttante Taccetti solo nel finale grazie a una prestazione mostruosa di Shavon Shields (28 punti). Il programma prosegue domani con Venezia-Derthona e Virtus Bologna-Napoli, verso la finalissima di domenica.