Tennis, Etcheverry vince a Rio il suo primo titolo Atp

23 Feb 2026 - 10:24

L'argentino Tomas Etcheverry ha vinto il suo primo titolo ATP domenica all'età di 26 anni, sconfiggendo il cileno Alejandro Tabilo (n.68) per 3-6, 7-6 (7/3), 6-4 nella finale di Rio. Con la semifinale prevista per ieri, ma interrotta e rinviata a domenica a causa della pioggia, è stata una giornata lunga per Etcheverry. La sua semifinale, iniziata il giorno prima, è stata interrotta quando era sotto 5-4 contro il ceco Vit Kopriva (n.87) e l'argentino ha dovuto lottare duramente nel primo pomeriggio di domenica per prevalere per 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) e assicurarsi un posto nella finale serale. Prima di vincere il suo primo titolo nel principale circuito professionistico, Etcheverry aveva giocato tre finali, a Santiago e Houston nel 2023 e a Lione nel 2024. Da oggi l'ex numero 27 del mondo è salito al 33/o posto nella classifica Atp.

