il personaggio

Dan Peterson fa 90: auguri al Coach che ha cambiato il basket (e la TV)

Oggi i 90 anni di Dan Peterson. Dai trionfi con Milano e Virtus alla TV: storia del Coach che ha rivoluzionato il basket e il linguaggio

09 Gen 2026 - 13:40
01:53 

Oggi il leggendario Dan Peterson spegne 90 candeline. Una vita spesa a rivoluzionare la pallacanestro – dagli USA al Cile, fino ai trionfi italiani con Virtus e Olimpia Milano – ma capace di andare ben oltre il parquet. Il Coach è diventato un'icona pop grazie alla tv, alle telecronache indimenticabili e agli spot che lo hanno reso un volto rassicurante e familiare per generazioni di italiani.

Dalle vittorie in Coppa Campioni al gergo italo-americano entrato nel lessico comune, Peterson ha saputo cambiare restando sempre se stesso. Ancora oggi, tra archivi da sistemare e canzoni blues cantate con la moglie, mantiene intatta quella verve unica. Un innovatore che ha scritto le regole del gioco e della comunicazione, meritandosi per sempre il titolo che lui stesso ha reso celebre: per tutti noi resta il Numero Uno.

dan peterson
90 anni
ritratto
icona

