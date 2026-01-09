Dan Peterson fa 90: auguri al Coach che ha cambiato il basket (e la TV)

Oggi il leggendario Dan Peterson spegne 90 candeline. Una vita spesa a rivoluzionare la pallacanestro – dagli USA al Cile, fino ai trionfi italiani con Virtus e Olimpia Milano – ma capace di andare ben oltre il parquet. Il Coach è diventato un'icona pop grazie alla tv, alle telecronache indimenticabili e agli spot che lo hanno reso un volto rassicurante e familiare per generazioni di italiani.