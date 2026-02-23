Nba: Boston passa in casa dei Lakers, LeBron James supera i 43mila punti

Oklahoma City ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers nella NBA con una vittoria per 121-113, grazie in gran parte all'impressionante percentuale nel tiro da tre punti. OKC ha segnato un totale di 21 triple, più della metà del punteggio finale, dominando Cleveland. Ancora senza Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, così come Ajay Mitchell e Alex Caruso, tutti fuori per infortunio, i Thunder si sono affidati a Isaiah Joe (22 punti), Cason Wallace (20 punti, 10 assist) e Chet Holmgren (17 punti, 15 rimbalzi) per estendere il loro vantaggio nella Western Conference. Nonostante i 35 punti, 20 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic - la sua 19esima tripla doppia stagionale - i Denver Nuggets sono stati sconfitti (128-117) sul campo dei Golden State Warriors, sebbene privi di Stephen Curry, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis e Draymond Green. Dopo una vittoria per 54 punti su Portland, i Nuggets non erano mai stati in vantaggio prima dell'intervallo contro i Warriors. Podziemski ha anche chiuso con 15 rimbalzi e 9 assist. Moses Moody (23 punti) ha fornito un solido contributo. L'ultimo duello tra i due storici rivali NBA è andato decisamente a favore di Boston, che ha dominato i Lakers sul loro campo di Los Angeles (111-89). Jaylen Brown ha segnato 32 punti, catturato 8 rimbalzi e distribuito 7 assist per i Celtics, che hanno costruito un vantaggio di 22 punti con una tripla di Payton Pritchard a 3:24 dalla fine della partita. In totale, Pritchard ha segnato 30 punti dalla panchina per dare a Boston, seconda nella Eastern Conference dietro Detroit, la nona vittoria in undici partite. Nonostante i 25 punti di Luka Doncic e i 20 di LeBron James, i Lakers hanno chiuso con il loro secondo punteggio più basso della stagione. Pur sconfitto, LeBron James ha scritto un'altra pagina di storia della NBA: il capocannoniere della lega ha giocato la sua 1.600/a partita di regular season e ha superato i 43.000 punti (43.008). Dopo 10 sconfitte consecutive, i Dallas Mavericks hanno battuto gli Indiana Pacers (134-130), grazie in particolare a Khris Middleton (25 punti) e P.J. Washington (23). Al contrario, i Milwaukee Bucks, ancora privi dell'infortunato Giannis Antetokounmpo, non sono riusciti a ottenere la quarta vittoria consecutiva: sono stati sonoramente battuti dai Toronto Raptors (122-94), spinti dai 32 punti di Immanuel Quickley.