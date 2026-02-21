Basket, Coppa Italia: impresa Derthona, la Bertram giocherà la finale contro l'Olimpia

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 102-106

Peppe Poeta supera il suo passato e prosegue la caccia al primo titolo della sua carriera da tecnico: Milano batte 106-102 la Germani Brescia e vola in finale. Ritmi altissimi sin dal via, con la Leonessa che si scatena e vola sul 15-7 con uno scatenato Della Valle. Brescia mantiene un buon margine e il +8 al termine del primo quarto (34-26), ma l'Olimpia non demorde e reagisce con un parziale di 11-2 nei primi minuti del secondo quarto (38-37). Brescia deve così chiedere un timeout e torna l'equilibrio, che genera il pareggio sul 43-43. LeDay riporta in vantaggio Milano a due minuti dal riposo, ma i biancoblu rispondono con l'uno-due di Bilan e Burnell: è 52-49 per la Germani a metà gara. Alla ripresa delle ostilità Brescia vola subito sul +8 con un Massinburg on file, poi arriva Armoni Brooks: tre triple ed è 76-72 per Milano a dieci minuti dal termine. L'Olimpia ne trae coraggio e vola sul +7, massimo vantaggio fino a quel momento, con le scarpette rosse che si mettono definitivamente in controllo del match nei minuti conclusivi. Brescia torna a ridosso, ma Brooks e Shields riportano infatti Milano sul +8 e chiudono i giochi. Nonostante i 29 punti di Amedeo Della Valle e i 28 di Massinburg, Brescia va ko per 106-102: passa Milano, trascinata da Brooks (27) e dal duo Shields-LeDay (17).



BERTRAM DERTHONA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-78

Un grande avvio e un sontuoso ultimo quarto consegnano l'impresa alla Bertram Derthona, che non si fa intimorire neppure dai venti minuti di stop per l'infortunio all'arbitro. L'underdog sconfigge 84-78 la Virtus Bologna, con un sontuoso Hubb (20), e giocherà la finale di Coppa Italia a quattro anni dall'ultima occasione. Iniziano meglio i piemontesi, che sognano l'impresa volando subito sul +4. Bologna pareggia, ma Gorham e Hubb sono scatenati: 24-19 Bertram dopo dieci minuti. Nel secondo periodo Diarra e Diouf firmano la reazione della Virtus, che accorcia a un punto di distanza e poi sorpassa: le triple di Morgan valgono il 40-38 per le V nere al riposo. La partita sale ulteriormente di tono in un terzo quarto vibrante, che ci fa assistere allo scatto dei felsinei. Vildoza e Akele firmano il +7, massimo vantaggio virtussino, Hubb e Vital riportano sotto Tortona a un solo punto di distanza. La Virtus torna sul +8 (62-54), poi si spegne completamente subendo un parziale di 15-0 nel finale del terzo e nei minuti iniziali del quarto periodo. Ci pensa Akele a risvegliare i suoi, ma la Bertram Derthona ormai è in assoluta fiducia: Hubb trova una tripla pazzesca, Baldasso spinge ed è 77-68 a cinque minuti dal termine. Nel finale i tortonesi volano anche sul +12, prima dei tentativi di risveglio della Virtus: Morgan sale a 23 punti e piazza l'ultima tripla, ma non basta. Vince 84-78 la Bertram, che sfiderà l'Olimpia Milano.