Basket: Milano vince la Coppa Italia, Tortona battuta 85-77

L’Olimpia fa suo il remake della finale del 2022 e conquista il trofeo per la 9ª volta: è un nuovo record

22 Feb 2026 - 18:58
È l’EA7 Emporio Armani Milano a vincere la Coppa Italia di basket 2026. Le Scarpette Rosse di Peppe Poeta (al suo primo titolo da head coach) battono 85-77 la Bertram Derthona Tortona all’Inalpi Arena di Torino e mettono in bacheca il trofeo per la 9ª volta nella propria storia, stabilendo un nuovo record: nessuno aveva mai vinto così tante edizioni. Per il quarto anno di fila, ad alzare la coppa è una squadra diversa, con l’Olimpia che torna a farlo dopo aver già battuto proprio Tortona nel 2022.

LA PARTITA
È l’Inalpi Arena di Torino a ospitare la finale di Coppa Italia 2026, impianto in cui va in scena il remake dell’ultimo atto già vissuto nel 2022: Milano-Tortona (in quell’edizione a vincere fu l’EA7). A dominare il quarto inaugurale sono le Scarpette Rosse, trascinate da Nebo, Shields, LeDay e Brooks: l’Armani tocca con facilità il +17 e manda poi in archivio i primi dieci minuti di partita sul 33-18. La squadra di coach Fioretti si accende però improvvisamente nel secondo periodo e rientra sul -2 grazie a un clamoroso parziale di 14-0: Hubb, Gorham e Vital riportano a contatto i piemontesi, sfruttando anche un blackout totale di Milano. All’intervallo il tabellone recita allora 47-45 EA7, con Tortona che opera poi il sorpasso al rientro sul parquet: la Bertram sale pure sul +6, attraverso il contributo anche di Strautins, e si presenta all’alba del quarto conclusivo in vantaggio 62-59.

Tutto si decide allora nell’ultima frazione, dove Guduric dà immediatamente una scossa all’attacco dell’Armani, firmando il controsorpasso sul 65-64. I lombardi tornano a spingere forte con Bolmaro e scavano un nuovo gap, nel momento decisivo, con Brooks che chiude la sua gara con 20 punti personali (solo Hubb ne fa di più, 23). Milano vince quindi 85-77 e conquista il trofeo per la 9ª volta nella propria storia: un nuovo record per quanto riguarda la Coppa Italia. Si tratta, inoltre, del primo titolo per Peppe Poeta in veste di capo allenatore: il tecnico campano conferma così il suo feeling speciale con questo trofeo, l’unico vinto in carriera da giocatore (nel 2018 con l’Auxilium Torino). Dopo i successi di Brescia, Napoli e Trento, per il quarto anno di fila è una squadra diversa ad aggiudicarsi la Coppa Italia, con Milano che lo scorso settembre aveva già trionfato nella Supercoppa Italiana: questo è, dunque, il secondo titolo stagionale per i meneghini, il primo con alla guida Poeta.

basket
coppa italia
olimpia milano
derthona tortona

