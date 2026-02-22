Basket: Milano vince la Coppa Italia, Tortona battuta 85-77

LA PARTITA

È l’Inalpi Arena di Torino a ospitare la finale di Coppa Italia 2026, impianto in cui va in scena il remake dell’ultimo atto già vissuto nel 2022: Milano-Tortona (in quell’edizione a vincere fu l’EA7). A dominare il quarto inaugurale sono le Scarpette Rosse, trascinate da Nebo, Shields, LeDay e Brooks: l’Armani tocca con facilità il +17 e manda poi in archivio i primi dieci minuti di partita sul 33-18. La squadra di coach Fioretti si accende però improvvisamente nel secondo periodo e rientra sul -2 grazie a un clamoroso parziale di 14-0: Hubb, Gorham e Vital riportano a contatto i piemontesi, sfruttando anche un blackout totale di Milano. All’intervallo il tabellone recita allora 47-45 EA7, con Tortona che opera poi il sorpasso al rientro sul parquet: la Bertram sale pure sul +6, attraverso il contributo anche di Strautins, e si presenta all’alba del quarto conclusivo in vantaggio 62-59.