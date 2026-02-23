Tennis: ranking Atp, si allarga la forbice tra Alcaraz e Sinner

23 Feb 2026 - 11:19

Invariate le prime sei posizioni del ranking Atp all'inizio della settimana, ma il distacco tra i primi due, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, é aumentato di 300 punti, salendo a 3.150, grazie al successo dello spagnolo a Doha e al contemporaneo ko dell'italiano nei quarti in Qatar. Alcaraz é quindi sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche dopo i primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. Terzo Novak Djokovic, che non gioca un torneo dalla sconfitta in finale agli Australian Open. Seguono Alexander Zverev, Lorenzo Musetti e Alex De Minaur. Jakub Mensik, semifinalista a Doha grazie al successo su Sinner, ha guadagnato tre posizioni e, a 20 anni, ha raggiunto il 13mo posto, miglior piazzamento in carriera. E' 20mo Flavio Cobolli. Il vincitore a Delray Beach, Sebastian Korda, sale di 10 posizioni al 40mo posto, mentre Tommy Paul, secondo classificato in Florida, sale al 22mo (+2). Il balzo più significativo nella Top 50 di questa settimana é del cileno Alejandro Tabilo (+26), 42mo dopo la finale di Rio, vinta dall'argentino Tomas Etcheverry, a sua volta salito di 18 posizioni ed ora 33mo.

