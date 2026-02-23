La Francia ammette: "Milano-Cortina ci ha emozionato"

23 Feb 2026 - 11:18

"Milano-Cortina ci ha emozionato. Ora tocca a noi raccogliere la torcia olimpica. Spazio alle Alpi francesi! Nel 2030, accoglieremo il mondo per dei Giochi che lasceranno il segno. In grande stile, proprio come nel 2024! Ci vediamo tra le nostre belle montagne": lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron. In un altro tweet, Macron omaggia l'exploit dei Bleus nelle Olimpiadi d'inverno con ''23 medaglie di cui 8 ori! Un record storico per l'Équipe de France: avete dato tutto, insieme, fino alla fine''. Quindi il ringraziamento agli atleti per ''le emozioni, l'orgoglio, l'esemplarità. Bravo ai nostri atleti e tutti coloro che gli accompagnano", conclude il presidente. 

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:19
Tennis: ranking Wta, Jasmine Paolini risale al settimo posto
11:19
Tennis: ranking Atp, si allarga la forbice tra Alcaraz e Sinner
11:18
La Francia ammette: "Milano-Cortina ci ha emozionato"
10:24
Tennis, Etcheverry vince a Rio il suo primo titolo Atp
09:40
Nba: Boston passa in casa dei Lakers, LeBron James supera i 43mila punti