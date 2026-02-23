La Francia ammette: "Milano-Cortina ci ha emozionato"

"Milano-Cortina ci ha emozionato. Ora tocca a noi raccogliere la torcia olimpica. Spazio alle Alpi francesi! Nel 2030, accoglieremo il mondo per dei Giochi che lasceranno il segno. In grande stile, proprio come nel 2024! Ci vediamo tra le nostre belle montagne": lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron. In un altro tweet, Macron omaggia l'exploit dei Bleus nelle Olimpiadi d'inverno con ''23 medaglie di cui 8 ori! Un record storico per l'Équipe de France: avete dato tutto, insieme, fino alla fine''. Quindi il ringraziamento agli atleti per ''le emozioni, l'orgoglio, l'esemplarità. Bravo ai nostri atleti e tutti coloro che gli accompagnano", conclude il presidente.