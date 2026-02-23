Tennis: ranking Wta, Jasmine Paolini risale al settimo posto

Jessica Pegula conserva il quinto posto nella classifica Wta dopo il titolo conquistato al torneo 1000 di Dubai, ma ora è subito dietro a Coco Gauff (quarta) in un ranking dal podio invariato, con Aryna Sabalenka prima, Iga Swiatek seconda ed Elena Rybakina terza. Recupera una posizione Jasmine Paolini, che torna al settimo posto. Elina Svitolina, finalista nel primo 1000 della stagione, rimane nona nella classifica mondiale. Mirra Andreeva, vincitrice a Dubai lo scorso anno, ma sconfitta nei quarti di finale quest'anno, perde una posizione ed é ottava. L'ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko chiudono la Top-10.