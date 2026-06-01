Serie A: Bologna domina gara-2 e pareggia 1-1 la semifinale con Venezia

Gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025/26 tra Bologna e Venezia vede il successo per 98-79 della Virtus, che riporta così in parità la serie contro la Reyer. Dopo aver perso il fattore campo nel primo incontro di sabato scorso, le Vu Nere si rifanno davanti al proprio pubblico e in gara-3 potranno dunque presentarsi al Taliercio in equilibrio sull’1-1: le squadre di Jakovljevic e Spahija torneranno sul parquet giovedì 4 giugno.
LA PARTITA
Dopo la sconfitta interna patita sabato sera, Bologna torna a ospitare Venezia alla Virtus Arena in occasione di gara-2 e si mette subito a dominare la partita. Il quarto d’apertura è infatti un assolo delle Vu Nere, che toccano pure il +15 prima di archiviare i primi dieci minuti sul 29-16 a proprio favore. Gli emiliani continuano poi a premere sull’acceleratore anche nel secondo quarto e si spingono fino al +22, lasciando attoniti i veneti: all’intervallo lo score è di 62-42 per la formazione di Jakovljevic. Lo stesso spartito continua dunque a essere suonato da Bologna anche al ritorno sul parquet, tanto che la Virtus vola sul +28, davanti a una Venezia ormai inerme. 82-54 è il risultato con il quale inizia l’ultimo quarto, che si chiude invece sul 98-79. Trascinata dai 25 punti del solito immancabile Edwards, Bologna pareggia così 1-1 la serie, ristabilendo l’equilibrio in vista di gara-3 in programma al Taliercio.