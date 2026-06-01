Serie A: Bologna domina gara-2 e pareggia 1-1 la semifinale con Venezia

LA PARTITA

Dopo la sconfitta interna patita sabato sera, Bologna torna a ospitare Venezia alla Virtus Arena in occasione di gara-2 e si mette subito a dominare la partita. Il quarto d’apertura è infatti un assolo delle Vu Nere, che toccano pure il +15 prima di archiviare i primi dieci minuti sul 29-16 a proprio favore. Gli emiliani continuano poi a premere sull’acceleratore anche nel secondo quarto e si spingono fino al +22, lasciando attoniti i veneti: all’intervallo lo score è di 62-42 per la formazione di Jakovljevic. Lo stesso spartito continua dunque a essere suonato da Bologna anche al ritorno sul parquet, tanto che la Virtus vola sul +28, davanti a una Venezia ormai inerme. 82-54 è il risultato con il quale inizia l’ultimo quarto, che si chiude invece sul 98-79. Trascinata dai 25 punti del solito immancabile Edwards, Bologna pareggia così 1-1 la serie, ristabilendo l’equilibrio in vista di gara-3 in programma al Taliercio.