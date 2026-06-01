PLAYOFF BASKET

Serie A: Bologna domina gara-2 e pareggia 1-1 la semifinale con Venezia

La Virtus batte 98-79 la Reyer davanti al proprio pubblico, ristabilendo l’equilibrio nella serie

01 Giu 2026 - 21:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X Virtus Bologna

© X Virtus Bologna

Gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025/26 tra Bologna e Venezia vede il successo per 98-79 della Virtus, che riporta così in parità la serie contro la Reyer. Dopo aver perso il fattore campo nel primo incontro di sabato scorso, le Vu Nere si rifanno davanti al proprio pubblico e in gara-3 potranno dunque presentarsi al Taliercio in equilibrio sull’1-1: le squadre di Jakovljevic e Spahija torneranno sul parquet giovedì 4 giugno.

LA PARTITA
Dopo la sconfitta interna patita sabato sera, Bologna torna a ospitare Venezia alla Virtus Arena in occasione di gara-2 e si mette subito a dominare la partita. Il quarto d’apertura è infatti un assolo delle Vu Nere, che toccano pure il +15 prima di archiviare i primi dieci minuti sul 29-16 a proprio favore. Gli emiliani continuano poi a premere sull’acceleratore anche nel secondo quarto e si spingono fino al +22, lasciando attoniti i veneti: all’intervallo lo score è di 62-42 per la formazione di Jakovljevic. Lo stesso spartito continua dunque a essere suonato da Bologna anche al ritorno sul parquet, tanto che la Virtus vola sul +28, davanti a una Venezia ormai inerme. 82-54 è il risultato con il quale inizia l’ultimo quarto, che si chiude invece sul 98-79. Trascinata dai 25 punti del solito immancabile Edwards, Bologna pareggia così 1-1 la serie, ristabilendo l’equilibrio in vista di gara-3 in programma al Taliercio.

Leggi anche

Brescia risponde a Milano: vince gara 2 di semifinale e pareggia la serie

basket
serie a

Ultimi video

01:04
Basket, vince Milano

Basket, vince Milano

00:58
Semifinali playoff

Semifinali playoff

01:00
Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

01:21
Bologna e Venezia ok

Bologna e Venezia ok

01:03
Bologna guida la Serie A

Bologna guida la Serie A

01:15
Polonara si ritira

Polonara si ritira: amaro addio al basket

01:04
Pallacanestro e verdetti

Pallacanestro e verdetti

01:03
Milano sbanca Venezia

Milano sbanca Venezia

01:13
Nel ricordo di Oscar

Nel ricordo di Oscar

01:04
Derthona ai playoff

Basket, Derthona ai playoff

00:35
Milano addio play-in

Milano addio play-in Eurolega

01:45
Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

05:15
Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

01:06
Basket, sorriso Bologna

Basket, sorriso Bologna

01:43
ELACHEM AUTISMO SRV

Vigevano, primato di solidarietà e non solo in campo

01:04
Basket, vince Milano

Basket, vince Milano

I più visti di Basket

Brescia risponde a Milano: vince gara 2 di semifinale e pareggia la serie

Play-off scudetto: Bolmaro trascina Milano, l'Olimpia si prende gara-1 di semifinale a Brescia

Luka Doncic

"Basketball is coming back to Rome": Doncic nella cordata che rilancia Roma

Colpo di Venezia in Gara-1, la Virtus si arrende: subito ribaltato il fattore campo

San Antonio-New York, una finale nel segno di coach Popovich

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:24
Roland Garros: anche Berrettini ai quarti, Cerundolo ko in 3 set
19:05
Milano ammessa all'Ice Hockey League, le italiane salgono a tre
17:46
Roland Garros: Errani-Vavassori in semifinale nel doppio misto
17:44
Tennis, Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il doppio al Queen's
17:00
Ciclismo, Giro d'Italia: il Red Bull KM assegna la maglia bianca a Eulalio