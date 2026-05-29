Nba Europe, Doncic annuncia: "Basketball is coming back to Rome"

Il grande basket sta per fare il suo ritorno in grande stile all'ombra del Colosseo e lo fa con la firma del più clamoroso dei registi. Con un eloquente post su Instagram ("Basketball is coming back to Rome"), la stella dei Los Angeles Lakers Luka Doncic ha ufficializzato il suo ingresso nella cordata internazionale che ha appena finalizzato l’acquisizione della Vanoli Cremona, il cui titolo sportivo di Serie A verrà ufficialmente trasferito a Roma.
A soli 27 anni e nel pieno di una carriera Nba che lo vede tra le stelle assolute della Lega, il fuoriclasse sloveno sbarca nel basket italiano in una veste inedita: "È da molto tempo che sogno di poter possedere una squadra in Europa, ed è davvero incredibile che questo sogno si sia finalmente avverato", ha dichiarato al Corriere della Sera, senza dimenticare un omaggio al passato: "La Vanoli Cremona ha una grande storia alle spalle e siamo pronti a portarla a nuovi livelli a Roma".
Il team: da Donnie Nelson a Djordjevic
Dietro a questa operazione da copertina c'è un gruppo di investitori di altissimo profilo guidato da Donnie Nelson, figlio del leggendario coach Don ed ex plenipotenziario dei Dallas Mavericks: "Vogliamo risvegliare la Capitale, nessuna decisione verrà presa senza Doncic. Luka è entusiasta e presto sarà a Roma", ha dichiarato. Insieme a loro, nel cuore pulsante del progetto sportivo, figurano due vecchie conoscenze del nostro campionato: Rimantas Kaukenas, ex guardia lituana protagonista in Italia per 10 stagioni tra Siena e Reggio Emilia, e Roberto Carmenati, per anni stimato international scout proprio per i Dallas Mavericks. La guida tecnica della neonata franchigia è invece già stata affidata a un nome pesante: quello del serbo Sasha Djordjević, ex allenatore di Milano e della Virtus Bologna.
L'orizzonte "NBA Europe"
Il trasferimento del titolo di Cremona nella Capitale non è un semplice capriccio di fine stagione, ma il tassello fondamentale di una strategia geopolitica molto più ampia. La National Basketball Association sta infatti preparando lo sbarco definitivo nel Vecchio Continente con la nascita della NBA Europe, il cui primo campionato ufficiale dovrebbe vedere la luce nella stagione 2027-2028. La Lega statunitense ha già selezionato Milano e Roma come uniche piazze strategiche per l'Italia.