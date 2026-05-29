Nba Europe, Doncic annuncia: "Basketball is coming back to Rome"

A soli 27 anni e nel pieno di una carriera Nba che lo vede tra le stelle assolute della Lega, il fuoriclasse sloveno sbarca nel basket italiano in una veste inedita: "È da molto tempo che sogno di poter possedere una squadra in Europa, ed è davvero incredibile che questo sogno si sia finalmente avverato", ha dichiarato al Corriere della Sera, senza dimenticare un omaggio al passato: "La Vanoli Cremona ha una grande storia alle spalle e siamo pronti a portarla a nuovi livelli a Roma".