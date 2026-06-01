Tennis, Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il doppio al Queen's

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense, 44 anni, è iscritta al torneo di doppio nell' HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen's Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L'ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l'australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l'8 giugno.
Serena farà coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko, in un tandem che unisce esperienza e nuova generazione. L'obiettivo del rientro, oltre all'evento londinese, potrebbe essere anche quello di testare la condizione in vista di un'eventuale partecipazione a Wimbledon, torneo che l'americana ha vinto più volte nel corso della carriera. "Serena è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, con un'eredità che va ben oltre il campo da tennis - ha dichiarato Valerie Camillo, presidente della Wta - . Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione e non vedo l'ora di vederla affrontare una nuova generazione di giocatrici di alto livello. Serena non è solo una grande campionessa. È un'imprenditrice di successo, una fervente sostenitrice delle cause che contano e una delle donne più iconiche al mondo. Siamo entusiaste di darle il bentornato nel circuito Wta in questo momento così emozionante per il tennis femminile".