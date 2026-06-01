Tennis, Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il doppio al Queen's

Serena farà coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko, in un tandem che unisce esperienza e nuova generazione. L'obiettivo del rientro, oltre all'evento londinese, potrebbe essere anche quello di testare la condizione in vista di un'eventuale partecipazione a Wimbledon, torneo che l'americana ha vinto più volte nel corso della carriera. "Serena è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, con un'eredità che va ben oltre il campo da tennis - ha dichiarato Valerie Camillo, presidente della Wta - . Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione e non vedo l'ora di vederla affrontare una nuova generazione di giocatrici di alto livello. Serena non è solo una grande campionessa. È un'imprenditrice di successo, una fervente sostenitrice delle cause che contano e una delle donne più iconiche al mondo. Siamo entusiaste di darle il bentornato nel circuito Wta in questo momento così emozionante per il tennis femminile".