Basket, playoff Serie A: Brescia batte Milano e pareggia la serie

Dopo aver smentito la possibile cessione del titolo sportivo a Roma (il progetto-Matiasic) la Germani Brescia ottiene un'altra gioia, questa volta sul campo. La Leonessa supera infatti l'Olimpia Milano per 85-79 e pareggia la serie sull'1-1, nelle semifinali dei playoff di Serie A. Dopo aver perso nettamente in casa nel match inaugurale, Brescia scatena subito la sua reazione, trascinata da Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, top-scorer del match con 28 e 24 punti. I padroni di casa dominano nel primo quarto portandosi sul 23-15 e chiudono sul +6 a metà gara, con l'ottima prova difensiva di Ndour e nonostante le difficoltà di Bilan (12 punti) contro Nebo, ma si spengono alla ripresa delle ostilità. Ellis e Brooks risvegliano l'EA7 Emporio Armani, che accorcia lo svantaggio e poi lo azzera, portandosi anche avanti nel punteggio. La Germani risponde a tono ed è parità al termine del terzo periodo (60-60), vibrante e ricco di colpi di scena. Nell'ultimo e decisivo quarto arriva il definitivo scatto dei bresciani, con Della Valle letale dalla breve distanza e da tre punti, e un ottimo Ivanovic a supporto. Milano spreca un paio di chances e perde Diop, espulso dopo uno screzio e una testata a Della Valle, proprio mentre stava fornendo un ottimo ricambio a Nebo. Brescia vola così sul +7 e, nonostante un paio di brividi nel finale, porta a casa una vittoria meritata per 85-79. La serie torna dunque in parità aspettando le partite al Forum, con gara-3 prevista per mercoledì. All'Olimpia, sconfitta, non basta Bolmaro (15): pesa, in negativo, la serataccia di Leday con soli tre punti all'attivo.