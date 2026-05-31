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Basket, playoff Serie A: Brescia batte Milano e pareggia la serie

Gara-2 va alla Germani, trascinata da un sontuoso Della Valle: è pari sull'1-1, prima dei match al Forum

31 Mag 2026 - 22:20
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© X Olimpia

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Gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A di basket ci consegna la risposta della Germani Brescia, che si prende la sua personale rivincita dopo la sconfitta rimediata contro l'Olimpia Milano nel primo confronto. L'EA7 riesce a rispondere e azzerare lo svantaggio nel terzo quarto, ma affonda nel periodo conclusivo: decisivi Della Valle (28) e Ivanovic (24). Brescia vince così col punteggio di 85-79, portando la serie in parità. Mercoledì gara-3 a Milano.

Dopo aver smentito la possibile cessione del titolo sportivo a Roma (il progetto-Matiasic) la Germani Brescia ottiene un'altra gioia, questa volta sul campo. La Leonessa supera infatti l'Olimpia Milano per 85-79 e pareggia la serie sull'1-1, nelle semifinali dei playoff di Serie A. Dopo aver perso nettamente in casa nel match inaugurale, Brescia scatena subito la sua reazione, trascinata da Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, top-scorer del match con 28 e 24 punti. I padroni di casa dominano nel primo quarto portandosi sul 23-15 e chiudono sul +6 a metà gara, con l'ottima prova difensiva di Ndour e nonostante le difficoltà di Bilan (12 punti) contro Nebo, ma si spengono alla ripresa delle ostilità. Ellis e Brooks risvegliano l'EA7 Emporio Armani, che accorcia lo svantaggio e poi lo azzera, portandosi anche avanti nel punteggio. La Germani risponde a tono ed è parità al termine del terzo periodo (60-60), vibrante e ricco di colpi di scena. Nell'ultimo e decisivo quarto arriva il definitivo scatto dei bresciani, con Della Valle letale dalla breve distanza e da tre punti, e un ottimo Ivanovic a supporto. Milano spreca un paio di chances e perde Diop, espulso dopo uno screzio e una testata a Della Valle, proprio mentre stava fornendo un ottimo ricambio a Nebo. Brescia vola così sul +7 e, nonostante un paio di brividi nel finale, porta a casa una vittoria meritata per 85-79. La serie torna dunque in parità aspettando le partite al Forum, con gara-3 prevista per mercoledì. All'Olimpia, sconfitta, non basta Bolmaro (15): pesa, in negativo, la serataccia di Leday con soli tre punti all'attivo.

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