San Antonio-New York, una finale nel segno di coach Popovich

Come allenatore di San Antonio, Popovich ha vinto cinque titoli Nba, il primo dei quali nel 1999, quando gli Spurs sconfissero proprio i Knicks. La nuova era del basket degli Spurs è arrivata, con Johnson come allenatore, ed è una curiosa coincidenza che la sua prima finale da coach degli Spurs sia proprio contro i Knicks. "Sono fortunato che il mio vecchio capo sia ancora qui e che abbia già vissuto situazioni simili diverse volte", ha detto Johnson. "Coach Pop è stato una risorsa preziosa", ha aggiunto. E subito dopo la sua vittoria più importante, quella che lo ha portato alla sua prima di quelle che spera saranno molte finali Nba, Wembanyama non vedeva l'ora di parlare con El Jefe. "Quando gli parlerò, tutto rimarrà solo nella mia testa, a meno che non registri di nascosto", ha detto il cestista. "Ma devo parlargli, subito", ha ribadito. Ci sono altre quattro vittorie da conquistare. E Wembanyama sa che se c'è qualcuno che conosce davvero la strada per quelle vittorie, quello è Popovich.