NBA

San Antonio-New York, una finale nel segno di coach Popovich

Mercoledì in Texas la prima delle sette partite per aggiudicarsi il titolo Nba 

01 Giu 2026 - 11:51
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L'attesa sta per finire. Mercoledì a San Antonio, in Texas, inizia la finale per il titolo Nba tra gli Spurs padroni di casa e i New York Knicks. Ironia della sorte? Le due squadre tornano ad affrontarsi 27 anni dopo l'ultima finale giocata dal club della Grande Mela (in campo allora anche Rick Brunson, papà dell'attuale stella dei Knicks Jalen Brunson), persa proprio contro gli Spurs di Duncan e Ginobili. E sulla panchina dei texani c'era Gregg Popovich, storico capo allenatore di San Antonio oggi presidente della franchigia, ma che ha avuto tra i suoi tanti assistenti in carriera anche l'attuale coach di New York Mike Brown. Insomma, la sfida al meglio delle sette partite che inizierà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì avrà sullo sfondo proprio 'El Jefe' ('Il capo').

Wembanyama e il rapporto con Popovich

 Victor Wembanyama riusciva a malapena a parlare. La domanda, pochi minuti dopo che lui e i San Antonio Spurs avevano vinto il titolo della Western Conference e si erano guadagnati il diritto di andare alle finali Nba di quest'anno per affrontare New York, riguardava il suo rapporto con l'ex allenatore Popovich e cosa significasse probabilmente questa corsa ai playoff per il coach più vincente nella storia della lega. Wembanyama si è fermato, visibilmente emozionato, prima di iniziare a rispondere. "Non so cosa significhi per lui", ha detto Wembanyama. "È un uomo che ha più esperienza come allenatore di quasi chiunque altro, ha vissuto e sta vivendo cose che non possiamo nemmeno immaginare. Quindi, devo chiamarlo. Devo vederlo. Devo parlargli", ha dichiarato emozionato il francese.  

Popovich, "El Jefe"

 Ufficiosamente, il membro della Hall of Fame del basket potrebbe essere considerato un allenatore emerito: lo si vede ancora regolarmente agli allenamenti a San Antonio, alle partite, a volte persino con l'aiuto di un bastone. È ancora presente nelle orecchie di giocatori e allenatori, tanto da aver fatto visita allo spogliatoio dopo la sconfitta degli Spurs in gara 3 delle finali della Western Conference contro Oklahoma City, per un discorso motivazionale e, a seconda dei punti di vista, anche per una ramanzina. Ma in realtà, è 'El Jefe'. Il capo. È così che si è autodefinito quando si è ritirato l'anno scorso, parlando pubblicamente per la prima volta dall'ictus del novembre 2024 che di fatto ha posto fine alla sua carriera da allenatore e ha portato Mitch Johnson a ottenere l'incarico praticamente con poche ore di preavviso.

Brown: "Nutro grande rispetto"

 L'allenatore dei Knicks, Mike Brown, ha visto in prima persona come Popovich gestiva gli Spurs; ha trascorso tre anni come suo assistente a San Antonio. Brown ha ancora dei familiari che vivono lì, il che lo ha portato a scherzare qualche giorno fa sul fatto che una finale Nba tra Knicks e Spurs gli farebbe risparmiare un po' di soldi, perché non dovrebbe far venire in aereo così tante persone per assistere alle partite. "Sarà sempre una presenza importante", ha detto Brown a proposito di Popovich. "Il lavoro che ha svolto, dentro e fuori dal campo, lascerà un segno indelebile finché esisterà il basket. La sua presenza si fa sentire costantemente e nutro grande rispetto per la società per diverse ragioni", ha aggiunto.

Johnson: "Fortunato che Gregg sia ancora qui"

 Come allenatore di San Antonio, Popovich ha vinto cinque titoli Nba, il primo dei quali nel 1999, quando gli Spurs sconfissero proprio i Knicks. La nuova era del basket degli Spurs è arrivata, con Johnson come allenatore, ed è una curiosa coincidenza che la sua prima finale da coach degli Spurs sia proprio contro i Knicks. "Sono fortunato che il mio vecchio capo sia ancora qui e che abbia già vissuto situazioni simili diverse volte", ha detto Johnson. "Coach Pop è stato una risorsa preziosa", ha aggiunto. E subito dopo la sua vittoria più importante, quella che lo ha portato alla sua prima di quelle che spera saranno molte finali Nba, Wembanyama non vedeva l'ora di parlare con El Jefe. "Quando gli parlerò, tutto rimarrà solo nella mia testa, a meno che non registri di nascosto", ha detto il cestista. "Ma devo parlargli, subito", ha ribadito. Ci sono altre quattro vittorie da conquistare. E Wembanyama sa che se c'è qualcuno che conosce davvero la strada per quelle vittorie, quello è Popovich. 

Intanto è ufficiale: i loghi delle finali sono tornati. Con un post sui profili social, la Nba ha annunciato domenica che l'immagine del trofeo Larry O'Brien, assegnato al vincitore, verrà dipinta a metà campo per le partite sia al Frost Bank Center di San Antonio che al Madison Square Garden di New York, durante le finali di questa stagione. Torna anche il logo con la scritta 'The Finals', che sarà presente su entrambi i lati del campo. 

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