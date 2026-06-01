Milano ammessa all'Ice Hockey League, le italiane salgono a tre

01 Giu 2026 - 19:05
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L'Assemblea Generale dell'Ice Hockey League, riunitasi oggi a Salisburgo, ha ufficializzato l'ammissione del Milano Hockey Club alla prossima stagione della lega. "La neonata società del capoluogo lombardo - si legge nella nota dell'Italia Hockey - entra così a far parte del campionato dove troverà Bolzano e Val Pusteria, portando a tre il numero delle formazioni italiane". L'Ice Hockey League 2026/27 avrà 14 partecipanti al via provenienti da quattro nazioni: oltre alle tre formazioni italiane ci saranno gli sloveni dell'Olimpija Lubiana, gli ungheresi del Ferencvaros e del Fehervar e le austriache Graz, Klagenfurt, Salisburgo, Vienna, Linz, Villach, Voralberg e Innsbruck. "L'ingresso di Milano nell'ICE Hockey League - ha commentato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - rappresenta una notizia straordinaria per la città, per la Lombardia e per tutto il movimento dell'hockey italiano. Dopo l'assegnazione dei Mondiali femminili del 2027, questo ulteriore risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta producendo effetti concreti e duraturi. Gli sport del ghiaccio - ha aggiunto - stanno vivendo una fase di grande crescita e Milano ha tutte le caratteristiche per diventarne uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale e internazionale".

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