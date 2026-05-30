Serie A: Venezia vince 91-83 gara-1 della semifinale contro Bologna

Bologna accoglie Venezia per gara-1 dei playoffs e prova a imporre il proprio ritmo già nel quarto inaugurale, dove tocca pure la doppia cifra di vantaggio. Sul finire di parziale la Reyer riesce però a ricucire parte del gap, con il primo quarto che termina infatti sul 23-18 per le Vu Nere. Gli emiliani tornano dunque a spingere in apertura di secondo quarto e tornano sul +11, ma anche questa volta Venezia si rimette in partita, passando pure al contrattacco. Dopo essere stata anche in vantaggio nello score, l’Umana si presenta però all’intervallo sotto di un punto: alla pausa lunga il tabellone recita infatti 46-45 per Bologna. Al ritorno sul parquet a regnare è l’equilibrio, tanto che il terzo quarto va in archivio sul 65-64 a favore della Virtus. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove a imporsi 91-83 è Venezia, che si porta così avanti 1-0 nella serie. Sarà questo il risultato da quale si ripartirà il 1º giugno, giorno di gara-2.