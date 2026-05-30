PLAYOFF SERIE A

Serie A: Venezia vince 91-83 gara-1 della semifinale contro Bologna

La Reyer parte col piede giusto nella serie contro gli emiliani: Wiltjer grande protagonista

30 Mag 2026 - 22:13
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È Venezia a far sua gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025/26 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai Campioni d’Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wiltjer da 26 punti. Gara-2 andrà ora in scena il 1º giugno, sempre alla Virtus Arena.

Bologna accoglie Venezia per gara-1 dei playoffs e prova a imporre il proprio ritmo già nel quarto inaugurale, dove tocca pure la doppia cifra di vantaggio. Sul finire di parziale la Reyer riesce però a ricucire parte del gap, con il primo quarto che termina infatti sul 23-18 per le Vu Nere. Gli emiliani tornano dunque a spingere in apertura di secondo quarto e tornano sul +11, ma anche questa volta Venezia si rimette in partita, passando pure al contrattacco. Dopo essere stata anche in vantaggio nello score, l’Umana si presenta però all’intervallo sotto di un punto: alla pausa lunga il tabellone recita infatti 46-45 per Bologna. Al ritorno sul parquet a regnare è l’equilibrio, tanto che il terzo quarto va in archivio sul 65-64 a favore della Virtus. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove a imporsi 91-83 è Venezia, che si porta così avanti 1-0 nella serie. Sarà questo il risultato da quale si ripartirà il 1º giugno, giorno di gara-2.

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