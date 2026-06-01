Roland Garros: anche Berrettini ai quarti, Cerundolo ko in 3 set

Dopo Flavio Cobolli anche Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 'giustiziere' di Jannik Sinner al secondo turno. Il tennista romano, numero 105 al mondo, nel terzo set ha salvato tre set point infilando cinque punti di fila che gli hanno regalato il successo. Ai quarti Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.