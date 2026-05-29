Basket, play-off Serie A: Milano si prende gara -1 di semifinale a Brescia

Milano mette subito le cose in chiaro nella semifinale play-off contro Brescia, successo per 88-72 in casa della Germani. I padroni di casa partono molto forte, 24-16 dopo i primi dieci minuti nel segno del solito Della Valle (24 punti totali). Dopo la prima pausa breve però l’EA7 si mette in moto: 25-16 di parziale nel secondo periodo, con Brooks che inizia a ingranare. L’Armani conduce 42-39 all’intervallo, e al rientro dopo la pausa lunga la gara della Germani peggiora: solamente 13 punti segnati nel terzo quarto, al netto dei 23 subiti. L’Olimpia, anche grazie alla consistenza di Bolmaro e Nebo (entrambi in doppia cifra, Bolmaro top scorer di serata per i biancorossi con i suoi 20 punti), allunga anche fino al +16, ed è sopra 65-52 a dieci minuti dal termine. Anche nei seicento secondi finali non c’è storia: Milano allunga ulteriormente e si prende gara-1, Brescia deve riorganizzare le idee in vista di gara-2, in programma domenica 31 maggio ore 20.00 sempre al PalaLeonessa.