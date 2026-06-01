Roland Garros: Errani-Vavassori in semifinale nel doppio misto

Procede senza intoppi il Roland Garros di Sara Errani e Andrea Vavassori. Teste di serie numero 1 del tabellone di doppio misto, gli azzurri sono a due sole vittorie dal confermarsi campioni a Parigi. Senza storia il quarto di finale contro la kazaka Anna Danilina e lo statunitense Jj Tracy, sconfitti 6-2 6-2. In semifinale Errani e Vavassori sfideranno la coppia numero 4 del tabellone, la statunitense Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski, o il duo tedesco-francese formato da Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin.