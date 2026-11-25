“La società è stata molto tempestiva nell’individuare un giocatore dopo la partenza di Onyema – commenta coach Martino – e averlo fatto nella settimana di pausa del campionato è un aspetto molto importante, perché ci permette di inserirlo subito in squadra e di averlo disponibile già dalla prossima partita con Milano. Bellamy ha caratteristiche simili a quelle di Onyema, ed è quello che cercavamo. Dopo il college sta dimostrando anche in Europa di avere ottime qualità. E ad ogni partita è andato in doppia cifra, sia per punti che per rimbalzi. Inoltre, ha presenza difensiva e la sua capacità di proteggere l’area, anche con stoppate, sarà per noi importante. Ho parlato con lui ed è entusiasta di mettersi a disposizione della squadra”.