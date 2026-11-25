Dopo il trasferimento di Ze'Rik Onyema all'Olimpia Milano, Scafati ha annunciato Jerrell Bellamy come suo successore sotto canestro. 24 anni da compiere il 20 dicembre, 206 cm per 107 kg, arriva dal campionato finlandese, più precisamente dal Karhubasket, a cui la Longobardi ha versato un buy out per accaparrarsi le sue prestazioni sportive con un contratto biennale. In Korisliiga, Bellamy si stava imponendo come il miglior rimbalzista della competizione (11 di media), con anche 14 punti di media in 12 gare disputate.
Dal comunicato stampa della società:
“La società è stata molto tempestiva nell’individuare un giocatore dopo la partenza di Onyema – commenta coach Martino – e averlo fatto nella settimana di pausa del campionato è un aspetto molto importante, perché ci permette di inserirlo subito in squadra e di averlo disponibile già dalla prossima partita con Milano. Bellamy ha caratteristiche simili a quelle di Onyema, ed è quello che cercavamo. Dopo il college sta dimostrando anche in Europa di avere ottime qualità. E ad ogni partita è andato in doppia cifra, sia per punti che per rimbalzi. Inoltre, ha presenza difensiva e la sua capacità di proteggere l’area, anche con stoppate, sarà per noi importante. Ho parlato con lui ed è entusiasta di mettersi a disposizione della squadra”.
“Voglio ringraziare la società per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità – sono le prime parole del neo giocatore gialloblu – sono entusiasta di indossare la canotta di Scafati e di aprire un nuovo importante capitolo della mia carriera. Sono pronto a dare il mio
contributo alla squadra, a lavorare sodo e garantire sempre il massimo in campo. Metterò al servizio del team la mia energia, la competitività e la versatilità che fanno parte del mio bagaglio tecnico”.