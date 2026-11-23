Trascorse nove giornate di campionato, Quincy Olivari si sta dimostrando uno dei migliori colpi di mercato di quest'anno. Arrivato in estate dai Motor City Cruise (G league statunitense) e dopo aver fatto anche un paio di comparse in NBA coi Los Angeles Lakers, il numero 8 bianconero si è preso in mano Trento, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Nonostante un avvio altalenante delle aquile, il prodotto della Xavier University di Cincinnati ha sempre mantenuto un livello altissimo, come dimostrato dai 21.6 punti di media in campionato, che lo collocano in cima alla lista dei top scorer di media della LBA.
In queste prima parte di stagione, Olivari non è andato in doppia cifra solamente in un'occasione, più precisamente in Eurocup (dove viagga a 15 di media) contro il Tofas Bursa, quando ha registrato 9 punti nella sconfitta per 86-96. In Italia, invece, il minimo di punti messi a segno è 12, contro la Maxima Roma in una serata complicata al tiro. Da lì in poi tre prestazioni da urlo: 27 punti con 5/8 da tre contro Milano (sfiorando una rimonta pazzesca), 23 punti nella sconfitta casalinga patita per mano della Virtus e infine i 37 nel successo (dopo 4 sconfitte consecutive) contro Napoli Basketball, che arrivava da 7 vittorie in 8 partite.
Nella vittoria sui partenopei ha tirato con l'87.5% da 2pt (7/8), il 38,5% da 3pt (5/13) e il 100% ai tiri liberi (8/8), chiudendo con 36 di valutazione complessiva. Numeri perfettamente in linea con le statistiche generali delle prime giornate, che dimostrano quanto Olivary sia in forma e quanto i compagni si affidino a lui. In totale ha messo a segno 194 punti (84 in più rispetto a Bigelow, secondo marcatore di squadra), con il 47.2% da dentro l'area, il 42.9% dall'arco e l'81.8% in lunetta.