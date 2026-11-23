Nella vittoria sui partenopei ha tirato con l'87.5% da 2pt (7/8), il 38,5% da 3pt (5/13) e il 100% ai tiri liberi (8/8), chiudendo con 36 di valutazione complessiva. Numeri perfettamente in linea con le statistiche generali delle prime giornate, che dimostrano quanto Olivary sia in forma e quanto i compagni si affidino a lui. In totale ha messo a segno 194 punti (84 in più rispetto a Bigelow, secondo marcatore di squadra), con il 47.2% da dentro l'area, il 42.9% dall'arco e l'81.8% in lunetta.