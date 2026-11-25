"Per la nostra Federazione è una grave perdita, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale". Così il Presidente della Fisi Flavio Roda commenta l'addio alle gare di Federica Brignone. "Grazie Federica, grazie per tutto quello che hai fatto. Una grande campionessa che ha dato lustro alla nostra federazione e allo scio alpino in particolar modo in tutto il mondo. Ci mancherai tanto ma ti saremo sempre vicino, ti auguriamo ogni bene per la tua vita", ha aggiunto.