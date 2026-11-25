"E' una leggenda dello sport di tutti i tempi: tutta l'Italia deve dire grazie a Federica Brignone": lo dice Giovanni Malagò, attuale commissario della Figc, e presidente Coni e della fondazione Milano Cortina quando la sciatrice azzurra ha vinto due ori olimpici, nello scorso febbraio. "Sapevo che Federica lottava col dolore, ma il ritiro non lo immaginavo: sono choccato", ha detto, in collegamento con SkySport. "In verità quando l'ho vista l'ultima volta a Roma in occasione della presentazione del suo docufilm, peraltro un prodotto bellissimo, ho capito che aveva delle perplessità. Ora riecheggiano le sue parole sul fatto che continuasse a sentire tanto dolore. Mi aspettavo però che questa stagione riuscisse a portarla a termine. Aveva fatto un lavoro incredibile al J Medical per un miracolo a Milano Cortina".
"Quando ho letto la notizia - ha aggiunto Malagò - l'ho chiamata immediatamente: sono stato fortunato è stata affettuosa come al solito. Non posso che capire e comprendere la sua scelta, peraltro legittimata anche dalla preoccupazione alla sua età di continuare a prendere tutti quegli antinfiammatori. Devo ringraziarla, anzi tutta l'Italia deve dirle grazie perché Federica è una leggenda di tutto lo sport italiano, non soltanto dello sci: ha mantenuto in tutti questi anni la sua umiltà e la sua semplicità". "Federica - ha concluso Malagò - non si è mai montata la testa, con una straordinaria famiglia alle spalle e il lavoro prezioso del fratello: la scelta di averlo al suo fianco come suo allenatore è stata una scelta vincente. È una grandissima professionista, una super atleta, un mostro di lavoro, ma ha sempre fatto tutto con leggerezza". Uno solo l'aggettivo possibile per Brignone: "Sensazionale, perché anche il suo più grande tifoso, il suo più grande sostenitore non avrebbe mai potuto immaginare che vincesse due ori olimpici, praticamente facendo solo quelle due gare dopo mesi e mesi di infortunio e di riabilitazione. Anche le avversarie con quell'inchino a bordo pista al suo arrivo hanno riconosciuto la sua enorme grandezza".