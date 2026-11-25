"Quando ho letto la notizia - ha aggiunto Malagò - l'ho chiamata immediatamente: sono stato fortunato è stata affettuosa come al solito. Non posso che capire e comprendere la sua scelta, peraltro legittimata anche dalla preoccupazione alla sua età di continuare a prendere tutti quegli antinfiammatori. Devo ringraziarla, anzi tutta l'Italia deve dirle grazie perché Federica è una leggenda di tutto lo sport italiano, non soltanto dello sci: ha mantenuto in tutti questi anni la sua umiltà e la sua semplicità". "Federica - ha concluso Malagò - non si è mai montata la testa, con una straordinaria famiglia alle spalle e il lavoro prezioso del fratello: la scelta di averlo al suo fianco come suo allenatore è stata una scelta vincente. È una grandissima professionista, una super atleta, un mostro di lavoro, ma ha sempre fatto tutto con leggerezza". Uno solo l'aggettivo possibile per Brignone: "Sensazionale, perché anche il suo più grande tifoso, il suo più grande sostenitore non avrebbe mai potuto immaginare che vincesse due ori olimpici, praticamente facendo solo quelle due gare dopo mesi e mesi di infortunio e di riabilitazione. Anche le avversarie con quell'inchino a bordo pista al suo arrivo hanno riconosciuto la sua enorme grandezza".