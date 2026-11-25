Solo pochi giorni fa, in un post social, Bagnaia aveva fatto presagire il suo ritorno in quel di Valencia per l'ultima appuntamento: "Ti ho amato follemente, regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te”. Non sarà così dopo l'intervento chirurgico a cui il 29enne è stato sottoposto per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro, rimediata dopo Sprint del GP del Qatar.