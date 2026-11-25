Triste addio alla Ducati per Pecco Bagnaia. L'italiano, Campione del mondo nel 2022 e nel 2023, non correrà il Gp di Valencia, l'ultimo in calendario e della sua avventura con la Rossa. "Gli ultimi controlli medici effettuati questa mattina prima della partenza non hanno consentito l'ok per tornare in sella dopo l'intervento al piede destro per fissare la frattura rimediata in Qatar" si legge nella nota della Ducati. Al posto di Bagnaia, ad affiancare il fresco Campione del mondo con la Ducati a Valencia, ci sarà Iker Lecuona.
Solo pochi giorni fa, in un post social, Bagnaia aveva fatto presagire il suo ritorno in quel di Valencia per l'ultima appuntamento: "Ti ho amato follemente, regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te”. Non sarà così dopo l'intervento chirurgico a cui il 29enne è stato sottoposto per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro, rimediata dopo Sprint del GP del Qatar.