Parte forte Jason Burnell con 9 punti e 3/3 dall'arco. Tortona c'è, tiene il passo e chiude il primo quarto sotto 20-21. Una tripla di Eboua regala il vantaggio alla Bertram sul 25-23, ma un canestro con fallo di Wright, una tripla di Ricci e un appoggio in contropiede di Matthews regalano il +6 a Milano con 0-8 di parziale (27-33). Tortona rientra bene dal time out di Fioretti e dopo un and one di Maddox torna sotto di un punto, prima di eseguire il sorpasso grazie ad una schiacciata di Olejniczak. Al riposo lungo si va sul 37-38, con Burnell che fallisce due liberi nel finale. Al ritorno sul parquet si prosegue sulla scia del primo tempo, con le squadre che viaggiano appaiate e si scambiano la testa del risultato. Tortona corre bene il campo e causa un time out di Banchi dopo un parziale di 5-0. Gli uomini di Fioretti continuano a farsi sentire al rimbalzo offensivo, ma non capitalizzano le seconde possibilità, mentre sfruttano bene le occasioni in transizione: 7-0 di parziale. Jallow è on fire e Banchi ancora una volta è costretto a fermare il gioco per chiedere ai suoi di giocare con personalità e aggressività. Hall colpisce dalla distanza e al termine del terzo quarto il punteggio è fissato sul 54-53. Tortona comincia alla grande lo sprint finale, scappando immediatamente sul 66-56 e trovando il massimo vantaggio sul 78-66. L'Olimpia non ci sta e sforna un parziale di 2-12 grazie alle bombe da tre di Hall e Wright. Quando mancano 12 secondi allo scadere Gorham fa 1/2 ai liberi e lascia ancora aperta la sfida, ma i bianconeri resistono e vincono 83-80.