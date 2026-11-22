Milano, pomeriggio amaro. Tortona batte l'Olimpia 83-80: non bastano i 19 punti di Hall
Dopo una sfida equilibrata, Tortona dà lo strappo decisivo in apertura di quarto periodo. Terza sconfitta in campionato per gli uomini di Banchi e primo successo di sempre in casa per Derthona contro l'Olimpia
© Olimpia Milano
Nella nona giornata del campionato LBA, l'Olimpia Milano perde in casa della Bertram Derthona Tortona. Non arriva dunque il quarto successo consecutivo per Luca Banchi, merito di una Tortona che ha saputo mettere in campo tanta fisicità (17 rimbalzi offensivi) e di un'Armani troppo poco aggressiva in diversi momenti del match. La Bertram festeggia il quarto successo della sua stagione, guidata dai 14 punti di Christian Vital.
LA PARTITA
Parte forte Jason Burnell con 9 punti e 3/3 dall'arco. Tortona c'è, tiene il passo e chiude il primo quarto sotto 20-21. Una tripla di Eboua regala il vantaggio alla Bertram sul 25-23, ma un canestro con fallo di Wright, una tripla di Ricci e un appoggio in contropiede di Matthews regalano il +6 a Milano con 0-8 di parziale (27-33). Tortona rientra bene dal time out di Fioretti e dopo un and one di Maddox torna sotto di un punto, prima di eseguire il sorpasso grazie ad una schiacciata di Olejniczak. Al riposo lungo si va sul 37-38, con Burnell che fallisce due liberi nel finale. Al ritorno sul parquet si prosegue sulla scia del primo tempo, con le squadre che viaggiano appaiate e si scambiano la testa del risultato. Tortona corre bene il campo e causa un time out di Banchi dopo un parziale di 5-0. Gli uomini di Fioretti continuano a farsi sentire al rimbalzo offensivo, ma non capitalizzano le seconde possibilità, mentre sfruttano bene le occasioni in transizione: 7-0 di parziale. Jallow è on fire e Banchi ancora una volta è costretto a fermare il gioco per chiedere ai suoi di giocare con personalità e aggressività. Hall colpisce dalla distanza e al termine del terzo quarto il punteggio è fissato sul 54-53. Tortona comincia alla grande lo sprint finale, scappando immediatamente sul 66-56 e trovando il massimo vantaggio sul 78-66. L'Olimpia non ci sta e sforna un parziale di 2-12 grazie alle bombe da tre di Hall e Wright. Quando mancano 12 secondi allo scadere Gorham fa 1/2 ai liberi e lascia ancora aperta la sfida, ma i bianconeri resistono e vincono 83-80.
TABELLINO
Bertram Derthona Tortona-Armani Olimpia Milano: 83-80 (Parziali 20-21, 17-17, 17-15, 29-27)
Bertram Derthona Tortona: Eboua 8 (2/5 2pt, 1/3 3pt, 1/2 tl), Vital 14 (0/2 2pt, 4/8 3pt, 2/4 tl), Hubb 11 (2/3 2pt, 1/6 3pt, 4/6 tl), Gorham 10 (4/7 2pt, 0/1 3pt, 2/4 tl), Pecchia 0 (0/1 2pt), Alibegovic 10 (2/3 2pt, 2/3 3pt), Di Meo 0, Bortolani 2 (1/1 2pt, 0/1 3pt), Olejniczak 10 (5/6 2pt), Maddox 10 (2/4 2pt, 1/5 3pt, 3/3 tl), Gazzotti 0, Jallow 8 (3/7 2pt, 0/1 3pt, 2/4 tl).
Armani Olimpia Milano: Burnell 9 (0/2 2pt, 3/5 3pt, 0/2 tl), RJ Cole 7 (2/4 2pt, 1/4 3pt), Wright 12 (3/6 2pt, 1/2 3pt, 3/5 tl), Diop 6 (3/7 2pt), Tonut 2 (1/1 2pt, 0/1 3pt), Thompson 0 (0/2 2pt), Ricci 15 (0/2 2pt, 5/9 3pt), Flaccadori 0 (0/1 2pt, 0/1 3pt), Hall 19 (3/5 2pt, 3/6 3pt, 4/6 tl), Guduric 8 (0/1 2pt, 1/4 3pt, 5/6 tl), Matthews 2 (1/1 2pt, 0/3 3pt), Akele 0.