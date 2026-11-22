MAXIMA ROMA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 108-91

Sale ulteriormente classifica la Maxima Roma, che aggancia Treviso e Milano al terzo posto: sei vittorie e tre ko per i capitolini. La formazione veneta viene infatti sconfitta per 108-91 nel segno di Holiday, che trova ben 28 punti in una serata magica. E pensare che il match inizia col piede storto per la Maxima Roma, colpita a ripetizione dalla Nutribullet grazie agli ispiratissimi Chapman e Russell, 21 e 16 punti a fine gara. I veneti chiudono in vantaggio sia nel primo quarto (27-23) che a metà gara, con un risicato +3 che lascia tutto aperto. Alla ripresa delle ostilità si scatena però Aaron Holiday, che chiuderà con 28 punti in 23 minuti giocati e cinque triple a referto. Col supporto di Moon (17) e Alibegovic (14), la stella statunitense porta Roma sul +9 (79-70) e la Maxima non si volta più indietro, ottenendo una solidissima vittoria. Nulla da fare per Treviso, sconfitta per 108-91 in una trasferta decisamente amara. Roma è ora terza, proprio coi veneti e l'Olimpia Milano (6-3).



IL TABELLINO

MAXIMA ROMA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 108-91

(23-27; 46-49; 79-70)

Maxima Roma - Bilan 10 (4/10 da 2, 2/2 tl), Holiday 28 (5/6, 5/7, 3/3 tl), Tyson 10 (2/3, 2/4), Moon 17 (4/6, 2/7, 3/3 tl), Wheatle 3 (1/2, 0/4, 1/2 tl), Brown 11 (3/4 da 2, 5/6 tl), Alibegovic 14 (1/1, 3/8, 3/3 tl), Veronesi 13 (3/3, 2/9, 1/3 tl), Bonacini, Camara 2 (2/4 tl). N.e. Carnevale. All. Cotelli.

Nutribullet Treviso Basket - Chapman 21 (4/5, 2/4, 7/8 tl), Russell 16 (6/9, 0/6, 4/4 tl), Miaschi 14 (4/5, 1/1, 3/8 tl), Anigbogu 16 (8/14, 0/1), Macura 5 (1/1, 1/2), Cappelletti 9 (3/10, 0/3, 3/4 tl), Allinei 2 (1/1, 0/3), Chillo 2 (1/2 da 2), Chery 6 (3/3 da 2). N.e. Manfredotti, Vettori, Senglin. All. Nicola.



LONGOBARDI SCAFATI-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 83-67

Prosegue il campionato al contrario dell'Acqua San Bernardo Cantù: nove gare e nove sconfitte. Questa volta è Scafati ad avere la meglio sui lombardi, in quello che a prima vista sarebbe potuto sembrare il match della svolta canturina. La formazione ospite approccia infatti benissimo il match, chiudendo sul +9 dopo il primo quarto (20-11) e difendendo un piccolo margine di vantaggio a metà gara. Si va infatti al riposo sul 34-30 per Cantù, che si spegne completamente alla ripresa delle ostilità. Scafati ne approfitta e dà la svolta alla gara, portandosi sul +8 al termine del terzo quarto (57-49). Moore e compagni sono così in pieno controllo della sfida e dilagano ulteriormente nel finale, ottenendo un nettissimo successo per 83-67. Scafati interrompe così la sua emorragia di risultati, conquistando la seconda vittoria stagionale (2-7) e agganciando la Bc Roma al penultimo posto in classifica. Si verifica dunque un ottimo debutto in panchina per Antimo Martino, ex Forlì che aveva sostituito l'esonerato Bucchi. Caos e nuovo ko, invece, per Cantù: lombardi ultimissimi e senza vittorie, trema la panchina di Frank Vitucci.