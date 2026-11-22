Roma mostra due volti nella 9a giornata della Serie A di basket. La Bc Roma incassa infatti la settima sconfitta stagionale, perdendo 117-110 contro la Virtus Bologna nonostante uno scatto d'orgoglio e il temporaneo sorpasso nel finale. V nere prime da sole in classifica (8-1), staccando Napoli (7-2), scala invece la classifica la Maxima Roma che batte Treviso per 108-91 con un sontuoso Holiday da 28 punti. Crisi nera Cantù: nono ko in nove gare, vince Scafati (83-67).
VIRTUS COSTA BOLOGNA-BC ROMA 117-110
Una partita dall'elevatissimo punteggio consegna l'ottava vittoria stagionale alla Virtus Bologna, che è ora in testa da sola. Le V nere scattano imperiosamente con un ottimo Carr, autore di 22 punti complessivi (18 a metà gara), e si portano addirittura sul +17 dopo il primo quarto. In un match che riecheggia i punteggi Nba, la Virtus trova anche le ottime prestazioni di iarra (16) e iouf (14), e i 13 punti di Frazier e Bello. C'è tutto questo nell'ampio margine a metà gara (69-55), che non scoraggia però la Bc Roma di Alessandro Magro. La formazione capitolina, trascinata dall'ex Nico Mannion (22 punti), accorcia infatti sul -5 nel terzo quarto e addirittura mette pressione ai rivali nell'ultimo periodo, completando il sorpasso sul 108-107. Siamo a due minuti dal termine e la Virtus, ferita, ristabilisce subito le distanze a suon di canestri. Mai svegliare il can che dorme, la Bc Roma lo scopre a proprie spese e perde per 117-110: settimo ko per la formazione romana, penultima con Scafati (2-7). Ottava vittoria in nove gare, invece, per una sontuosa Virtus: V nere prime a +2 su Napoli (7-2), con un solo ko stagionale in Lba.
IL TABELLINO
VIRTUS COSTA BOLOGNA-BC ROMA 117-110
(37-20; 69-55; 93-88)
Virtus Costa Bologna - Frazier 13 (0/1 da 2, 4/6 da 3, 1/2 tl), Carr 22 (4/5, 4/7, 2/3 tl), Moore 7 (0/2, 2/5, 1/2 tl), Ferrari 4 (2/2, 0/2), Diouf 16 (6/6 da 2, 4/5 tl), Bello 13 (3/5, 1/3, 4/4 tl), Baldasso 3 (0/1, 1/5), Baiocchi 2 (1/1 da 2), Hackett 3 (0/1, 1/2), Diarra 14 (5/6 da 2, 4/5 tl), Klintman 8 (2/4, 1/3, 1/1 tl), Abass 2 (1/1, 0/1). All. Mumbru.
Bc Roma - Mannion 22 (4/7, 4/7, 2/2 tl), Watson 16 (2/3, 4/7), Strautins 19 (1/3, 3/9, 8/10 tl), Odzebe 4 (1/1 da 3, 1/2 tl), Olynyk 6 (2/5, 0/2, 2/3 tl), Davis 16 (4/6, 2/7, 2/2 tl), Emejuru (0/1 da 2), Flowers 6 (3/3, 0/2), Simonovic 14 (4/5, 0/1, 6/6 tl), Mezzanotte 3 (1/1 da 3). N.e. Iuzzolino. All. Magro.
MAXIMA ROMA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 108-91
Sale ulteriormente classifica la Maxima Roma, che aggancia Treviso e Milano al terzo posto: sei vittorie e tre ko per i capitolini. La formazione veneta viene infatti sconfitta per 108-91 nel segno di Holiday, che trova ben 28 punti in una serata magica. E pensare che il match inizia col piede storto per la Maxima Roma, colpita a ripetizione dalla Nutribullet grazie agli ispiratissimi Chapman e Russell, 21 e 16 punti a fine gara. I veneti chiudono in vantaggio sia nel primo quarto (27-23) che a metà gara, con un risicato +3 che lascia tutto aperto. Alla ripresa delle ostilità si scatena però Aaron Holiday, che chiuderà con 28 punti in 23 minuti giocati e cinque triple a referto. Col supporto di Moon (17) e Alibegovic (14), la stella statunitense porta Roma sul +9 (79-70) e la Maxima non si volta più indietro, ottenendo una solidissima vittoria. Nulla da fare per Treviso, sconfitta per 108-91 in una trasferta decisamente amara. Roma è ora terza, proprio coi veneti e l'Olimpia Milano (6-3).
IL TABELLINO
MAXIMA ROMA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 108-91
(23-27; 46-49; 79-70)
Maxima Roma - Bilan 10 (4/10 da 2, 2/2 tl), Holiday 28 (5/6, 5/7, 3/3 tl), Tyson 10 (2/3, 2/4), Moon 17 (4/6, 2/7, 3/3 tl), Wheatle 3 (1/2, 0/4, 1/2 tl), Brown 11 (3/4 da 2, 5/6 tl), Alibegovic 14 (1/1, 3/8, 3/3 tl), Veronesi 13 (3/3, 2/9, 1/3 tl), Bonacini, Camara 2 (2/4 tl). N.e. Carnevale. All. Cotelli.
Nutribullet Treviso Basket - Chapman 21 (4/5, 2/4, 7/8 tl), Russell 16 (6/9, 0/6, 4/4 tl), Miaschi 14 (4/5, 1/1, 3/8 tl), Anigbogu 16 (8/14, 0/1), Macura 5 (1/1, 1/2), Cappelletti 9 (3/10, 0/3, 3/4 tl), Allinei 2 (1/1, 0/3), Chillo 2 (1/2 da 2), Chery 6 (3/3 da 2). N.e. Manfredotti, Vettori, Senglin. All. Nicola.
LONGOBARDI SCAFATI-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 83-67
Prosegue il campionato al contrario dell'Acqua San Bernardo Cantù: nove gare e nove sconfitte. Questa volta è Scafati ad avere la meglio sui lombardi, in quello che a prima vista sarebbe potuto sembrare il match della svolta canturina. La formazione ospite approccia infatti benissimo il match, chiudendo sul +9 dopo il primo quarto (20-11) e difendendo un piccolo margine di vantaggio a metà gara. Si va infatti al riposo sul 34-30 per Cantù, che si spegne completamente alla ripresa delle ostilità. Scafati ne approfitta e dà la svolta alla gara, portandosi sul +8 al termine del terzo quarto (57-49). Moore e compagni sono così in pieno controllo della sfida e dilagano ulteriormente nel finale, ottenendo un nettissimo successo per 83-67. Scafati interrompe così la sua emorragia di risultati, conquistando la seconda vittoria stagionale (2-7) e agganciando la Bc Roma al penultimo posto in classifica. Si verifica dunque un ottimo debutto in panchina per Antimo Martino, ex Forlì che aveva sostituito l'esonerato Bucchi. Caos e nuovo ko, invece, per Cantù: lombardi ultimissimi e senza vittorie, trema la panchina di Frank Vitucci.
IL TABELLINO
LONGOBARDI SCAFATI-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 83-67
(11-20; 30-34; 57-49)
Longobardi Scafati - Ngouama 15, Lever 2, Moore 22, Ceron, Offurum 14, McGruder 8, Onyema 12, Mascolo 10, Johnson. N.e. Toro, Iannuzzi, Spinelli. All. Martino.
Acqua San Bernardo Cantù - Flagg, Gravett 8, Okeke 4, Moraschini 5, Smith 6, Grazulis 7, Moretti 8, Udom, Olisevicius 15, Green 14. N.e. Ventura, Parravicini. All. Vitucci.