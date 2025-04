Reggio Emilia, tutti per Faried: con Milano è una vittoria commovente

Dedicarsi ai canestri di Jamar Smith sarebbe però riduttivo. Il volto copertina della serata del PalaBigi, suo malgrado, rimarrà Kenneth Faried: in lacrime alla sirena finale, in volo nella giornata di oggi verso gli Stati Uniti per ricongiungersi alla famiglia, il 35enne del New Jersey è stato lo stesso Manimal di sempre, nonostante avesse tutti i motivi per non riuscire a esserlo. Ancor più degli 11 punti (5/7 da 2, 1/1 ai liberi), 9 rimbalzi e 1 stoppata in 21', l'impatto determinante dell'ex compagno di Gallinari in NBA (+12 di plus/minus, secondo solo al +15 di Uglietti) è stato nella consueta energia espressa sul parquet.