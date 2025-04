Reggio Emilia, Priftis: "Partita senza carattere e impegno"

A commentare il 69-45 incassato dalla sua UnaHotels Reggio Emilia nel derby con la Virtus Segafredo Bologna ci ha pensato coach Dimitris Priftis, dalla sala stampa della Segafredo Arena: "Congratulazioni alla Virtus, hanno giocato meglio di noi. Sono molto dispiaciuto per la mia squadra e i miei giocatori, hanno giocato una partita senza carattere e impegno, come se stessimo facendo un 5 contro 0 in allenamento. Tutte le volte che nel gioco c'è stata un poco di fisicità, noi ci siamo sottratti e non siamo riusciti a controbattere. C'è poco altro da dire. Winston? Si è girato la caviglia una prima volta, ha provato a giocare di nuovo e ha riportato una nuova distorsione. A quel punto è dovuto uscire, speriamo che non sia nulla di troppo grave e che possa giocare la prossima partita (domenica 6, ore 19, contro l'Olimpia Milano)".