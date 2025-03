Ritiro? Grazie, ma no grazie: Jamar Smith è ancora decisivo a 37 anni

L'età a volte è solo un numero: conta la voglia, conta la grinta, conta la tecnica e certo, anche il fisico. Jamar Smith può ancora affidarsi a tutte queste qualità e l'UNAHOTELS Reggio Emilia non ha avuto dubbi: contratto rinnovato fino al termine della stagione 2025/2026 e colpi di classe dell'americano che troveranno ancora casa al PalaBigi per un altro anno. Classe 1987, arrivato a Reggio nell'estate 2023 dopo una lunga e proficua carriera europea, Smith ha contribuito fin da subito con la sua classe, leadership ed esperienza, a cementare le fondamenta del nuovo gruppo e diventarne uno dei punti di riferimento. Così importante anche per la società che potrebbe esserci anche un futuro nello staff biancorosso per iniziare a muovere i primi passi da coach.