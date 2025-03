Champions, Reggio Emilia ai quarti. Bartoli: "Vittoria storica"

Un passaggio del turno cementato attorno all'85-70 del PalaBigi contro il Baxi Manresa, fondamentale per crearsi il cuscinetto in vista del ritorno in Spagna (il 96-90 incassato in Catalogna è stato così "indolore"), e alla doppia affermazione sui turchi. Chi individuare come figura di spicco, nel solido collettivo biancorosso, secondo Bartoli? "La forza di questa squadra è la chimica tra i giocatori: tutti danno il massimo gli uni per gli altri, tant'è che faccio fatica a dire chi sia il mio preferito".