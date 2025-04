Milano, Messina: "Dispiaciuti e preoccupati, ma sono contento per lo spirito dimostrato dalla squadra"

Il coach dell'EA7 ha commentato la sconfitta di Reggio Emilia, che prolunga la crisi di risultati dell'Olimpia: "Complimenti alla Reggiana che ha giocato per 40 minuti e con grande intensità. Dopo un inizio magari complesso. Noi per come siamo messi abbiamo resistito credo bene fino alla metà del terzo quarto, poi quando i primi cinque hanno iniziato ad accumulare minuti, abbiamo avuto poco equilibrio con i cambi. Questo è accaduto sia nel primo tempo, quando ci siamo fatti mangiare i 10 punti di vantaggio che avevamo preso, sia purtroppo verso la fine del terzo quarto. Poi lì la lucidità è stata veramente poca, soprattutto per coloro che devono giocare un minutaggio necessario perché siamo cortissimi. Ma ovviamente non si può pretendere ogni due giorni. Sono contento per lo spirito che la squadra ha dimostrato, per come ha giocato fino a quel momento. Ovvio che siamo tutti dispiaciuti, preoccupati. Ma non c'è niente da fare. Non è che nel giro di pochi giorni recuperiamo gli assenti. Andiamo avanti così, per fortuna nel dispiacere e nella difficoltà di uscire dall'Eurolega, avremo settimana nelle quali giocheremo una partita sola. E possiamo provare a recuperare al meglio quelli che non ci sono. Voglio ringraziare i tifosi che come sono venuti a Bologna, sono venuti anche oggi e stanno dimostrando grande affetto alla squadra".