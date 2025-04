Reggio Emilia, Priftis: "Siamo vicini a Faried, i ragazzi hanno meritato questa vittoria"

Il coach della Unahotels è contento per la vittoria contro Milano ed esprime tutta la vicinanza a Faried per la scomparsa della madre. "Una giornata strana, una gara strana. Ovviamente una grande vittoria, un grande sforzo e complimenti ai giocatori. Ho detto strana perché come sapete qualcosa è accaduto a tutti noi. Ci siamo uniti al cordoglio e le condoglianze a Kenneth Faried che ha perso la madre la notte prima della partita.I ragazzi hanno meritato questa vittoria, hanno difeso bene nel secondo tempo, soprattutto nel perimetro. Un grande impegno, energia e intensità. Lo sforzo è stato premiato. Ora abbiamo davanti a noi una grande sfida, a Malaga, faremo il nostro meglio senza stress".