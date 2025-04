Basket, Serie A: l'Olimpia Milano cade al PalaBigi, nuovo ko per Messina

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-78

Le grandi prove di Jaylen Barford (22) e Cassius Winston (20) mandano ko l'EA7 Emporio Armani Milano: Reggio Emilia vince 87-78 e Priftis si sblocca, ottenendo il primo successo in carriera contro Messina. Inizialmente gioca molto meglio l'Olimpia, che "doppia" il punteggio dei rivali con uno scatenato Armoni Brooks (18-9), ma poi si spegne come troppo spesso le sta capitando in questa fase della stagione. Un parziale di 11-0 di Reggio Emilia sigla il pareggio, poi Barford porta avanti gli emiliani sul 23-22. Nel secondo quarto c'è ancora Barford a far esultare il PalaBigi, ma l'Olimpia risponde colpo su colpo a Faried e compagni: Winston firma il +3, Brooks pareggia sul 46-46. Smbra il preludio a un terzo quarto combattutissimo e in effetti, per otto minuti, è così: LeDay porta avanti Milano, Barford e compagni rispondono con una tripla parità. Gli ultimi secondi però indirizzano la sfida, coi cinque punti di Smith e il 69-62 dell'Unahotels. Milano abbozza una timida reazione, Uglietti la ricaccia indietro e l'EA7 non si riprende più. Costantemente in svantaggio in doppia cifra nell'ultimo quarto, va ko col punteggio di 87-78: non bastano Brooks (20) e MIrotic (19), con quest'ultimo ad accusare qualche problema fisico nel finale. L'Olimpia perde ancora (quinto ko in tutte le competizioni) e si fa agganciare da Trieste: c'è una coppia al quinto posto (16-9). Grande successo per Reggio Emilia, che è settima (15-10) e vede i playoff.