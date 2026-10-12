Record storico per l'Nba: venduta per 14 milioni di dollari la maglia di Michael Jordan

Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le Nba Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. La Hunt Auctions, con sede in Pennsylvania, ha annunciato lunedì la vendita a trattativa privata, identificando l'acquirente in Ron Firman, un imprenditore immobiliare di Miami. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in Gara 2 della serie, il 5 giugno 1998; quella sera, lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1.