che cifre!

Record storico per l'Nba: venduta per 14 milioni di dollari la maglia di Michael Jordan

Si tratta del cimelio sportivo più costoso della storia del basket

12 Ott 2026 - 17:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le Nba Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. La Hunt Auctions, con sede in Pennsylvania, ha annunciato lunedì la vendita a trattativa privata, identificando l'acquirente in Ron Firman, un imprenditore immobiliare di Miami. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in Gara 2 della serie, il 5 giugno 1998; quella sera, lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1.

La maglia va ad aggiungersi a una lista di traguardi economici senza precedenti. Solo poche settimane fa, infatti, il record apparteneva a un'altra "reliquia" dello stesso Jordan: la maglia di Gara 3 delle Finals 1998, celebre per la storica e schiacciante vittoria dei Bulls per 96 a 54, era stata battuta a "soli" 12,26 milioni di dollari. Cifre incredibili, insomma, che ridefiniscono i confini del collezionismo sportivo. 

LeBron James all'esordio con Philadelphia: 5 assist nel solo primo quarto

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

nba
michael jordan
basket

Ultimi video

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

00:48
DICH SHILEDS OLIMPIA DICH

Shields esalta Milano: "Orgoglioso di noi, dedica ad Armani"

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

01:04
Milano campione d'Italia

Basket: Milano campione d'Italia

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

I più visti di Basket

LeBron James all'esordio con Philadelphia: 5 assist nel solo primo quarto

 Peppe Poeta

Olimpia Milano, coach Poeta resta in sella: ribadita la piena fiducia

Bologna batte Venezia e si conferma in vetta, Milano torna al successo

Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

Eurolega: Milano cade anche contro il Maccabi Tel Aviv

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:24
Tennis, Atp Shanghai: avanti Tsitsipas e Medvedev
15:22
Atletica, Golden Gala Pietro Mennea il 27 maggio 2027
14:53
Basket in carrozzina: le Volpi Rosse pronte alla nuova stagione
13:48
Tennis, furia Alcaraz a Shanghai: "Non posso giocare così". Cos'è successo
13:42
Ciclismo: Ciccone passa alla Pinarello Q36.5, contratto triennale