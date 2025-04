Eurolega, playoff: Monaco e Olympiacos sul 2-0

AS MONACO-BARCELLONA 92-79 (SERIE SUL 2-0)

Il Monaco non sbaglia e vince la seconda partita di fila in casa, portandosi a un successo dalle Final Four di Abu Dhabi. I francesi prendono subito le distanze dai blaugrana, tanto che a metà partita il tabellone nel Principato recita 49-40 in favore dei padroni di casa. Il distacco aumenta anche nel corso del terzo quarto, così a 10 minuti dalla fine il Barcellona è a -16 (80-64). Inutile il tentativo di rimonta da parte dei catalani, che si aggrappano inutilmente a Jabari Parker (16) e all'ex Olimpia Punter (14). A trascinare il Monaco sono invece Diallo (21 punti e 6 rimbalzi) e Jaiteh, che ne mette a referto 20. Mercoledì 30 ci sarà gara-3, con i catalani obbligati a vincere per portare la serie a gara-4: per i transalpini, invece, sarà il primo di tre match point per staccare il biglietto per gli Emirati Arabi.