Milano, Peppe Poeta è il nuovo "Primo Assistente" di Messina

Queste, invece, le sue prime dichiarazioni da "Primo Assistente" dell'Olimpia: “Sono felice di tornare a lavorare in un club così prestigioso, un club che per me significa molto, orgoglioso e riconoscente della fiducia che Coach Messina e la proprietà mi stanno accordando”. L'inizio di una nuova era, per l'Olimpia Milano e per Ettore Messina stesso: l'emulazione del modello Spurs prevederebbe un potere sempre maggiore affidato e delegato ad altre figure del suo staff, prima di assumere responsabilità esclusivamente manageriali. La primavera 2025, complici anche gravi problemi di salute, è stata quella del Popovich "Jefe" e non più "coach": con Peppe Poeta di nuovo a Milano, non è detto che si debba aspettare molto per vedere un Messina "Boss" e non più allenatore.