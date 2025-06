Non solo Poeta: a Milano in arrivo anche Devin Booker

Più che dall'apprezzamento dell'Olimpia - "fisiologico", considerata nazionalità e valore -, sarà dagli occhi di Spagna e Stati Uniti che la Virtus Segafredo Bologna dovrà nascondersi per godere ancora, per una stagione almeno, di Alessandro Pajola. Il Resto del Carlino menziona Real Madrid e Barcellona (prossima squadra di Shengelia) tra le interessate a Pajo, mentre è PianetaBasket a rivelare i contatti sempre attivi tra il '99 di Ancona e l'NBA. Sotto contratto con le Vu Nere anche per la prossima stagione, però, sarebbe il play cresciuto nella Stamura a forzare la mano per andarsene: scenario al momento impronosticabile. È sempre il quotidiano emiliano a suggerire un paio di profili in entrata: non è una novità che Davide Casarin (Venezia) e Gabriele Procida (ALBA Berlino) piacciano a coach Ivanovic e al GM Ronci, ma non sono previsti sviluppi nell'immediato.