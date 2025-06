Milano, Poeta in stile NBA: sarà capo allenatore associato

In pochi, tra le migliaia di tifosi di Brescia che hanno riempito Piazza Loggia nella giornata di ieri, si aspettavano che le vicende prendessero questa piega. O meglio: in pochi si aspettavano che Giuseppe Poeta, condottiero e guida della miglior cavalcata della storia biancoblu in Serie A, si separasse dal progetto della Leonessa già a poco meno di 3 giorni dalla sconfitta in gara-3 delle LBA Finals 2025 con la Virtus Bologna.