Brescia-Poeta addio. Zanotti: "Al GEAS sto benissimo..."

Queste invece i passaggi più importanti dell'intervista rilasciata a Quotidiano Sportivo a Cinzia Zanotti, principale candidata a riceverne l'eredità sulla panchina del PalaLeonessa: "Ovviamente, non posso commentare in questo momento. Posso solo dire di essere lusingata, il PalaLeonessa è un ambiente di grande passione per il gioco, e il club è importante. Mauro Ferrari si è dimostrato un visionario, non posso che ringraziarlo. Se ho mai pensato di allenare il maschile? No. Non è mai stato un mio obiettivo. Sono i tecnici uomini che, a un certo punto della loro carriera, arrivano nel nostro movimento. Noi donne preferiamo, solitamente, restare nel nostro mondo. Cosa risponderò a Brescia? Sto ancora facendo le mie valutazioni. Al GEAS sto benissimo, sono qui da tanto tempo, ho un contratto valido anche per la prossima stagione, e ho già praticamente concluso la costruzione della nuova squadra. Mi prendo ancora qualche ora per confrontarmi con tutte le componenti. Commenti sui social? Ho letto subito tante cose che non mi sono piaciute. Commenti e punti di vista, anche fuori luogo, che non mi pare vengano mai rivolti ai colleghi uomini. Si parla e si dice di tutto, senza neanche conoscere la persona e l'allenatrice. È una particolarità, purtroppo, del nostro paese. Intanto il resto del movimento va avanti, anche in NBA abbiamo visto donne entrare negli staff di importanti franchigie".