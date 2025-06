Brescia, idea Menetti per raccogliere l'eredità di Poeta

Secondo quanto appreso dalla redazione di Bresciacanestro, l'ex capo allenatore di Reggio Emilia e Treviso è in lizza per la panchina della Germani Brescia, nel caso in cui la Leonessa decidesse di non affidarsi a un altro head coach esordiente come Cotelli o Luca Vitali. Menetti è reduce da un inizio di 2023/24 alla guida dell'Hapoel Eilat (Israele) e un'annata abbondante da primo assistente di Andrea Trinchieri allo Zalgiris, conclusasi con la vittoria del campionato lituano a gara-5 col Lietuvos Rytas.