Milano e la fatal Parigi: con Real e Barcellona si decide l'Eurolega

Rivincita della finale di Coppa Italia, e del 91-57 dell'andata di LBA della Il T Quotidiano Arena, con Trento (domenica 23, ore 18.15), Real Madrid alla Movistar Arena (martedì 25, ore 20.45, con un +9 da difendere come differenza canestri) e Barcellona all'Unipol Forum (giovedì 27, ore 20.30, col +13 della vittoria al Palau come punto di partenza per lo scontro diretto): una settimana cruciale, quella che attende l'EA7 Emporio Armani Milano tra Serie A ed Eurolega. Se in LBA si tratta solo di decidere il posizionamento nella griglia Playoff, in Europa la sfida con le big di Spagna avrà un peso maggiore, immediato, per umore e classifica. Una settimana in cui Milano dovrà mostrarsi di nuovo grande, come ha più volte fatto vedere in stagione.