Eurolega: Milano con lo scontro diretto a Parigi, la Virtus sfida il Maccabi

MARTEDÌ 18 MARZO

Dopo il match contro la Stella Rossa, l'EA7 Emporio Armani Milano è attesa da un'altra trasferta cruciale per il percorso in Eurolega. Entrambe con 16 vittorie e 13 sconfitte, l'Olimpia vola in Francia per affrontare il Paris Basketball e cercare non solo di consolidare un posto per i play-in, ma addirittura di portarsi sempre più in alto e agganciare i play-off. Quello contro i parigini è quindi un confronto da non fallire. Sarà del match Nikola Mirotic, lasciato a riposo contro la Germani Brescia proprio per essere al 100% in vista di questo confronto delicato contro T.J. Shorts e compagni.

Dopo la grande vittoria nella gara d'andata, l'UNAHOTELS Reggio Emilia si prepara alla sfida contro il BAXI Manresa in Basketball Champions League.