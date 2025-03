Milano, Messina: "Non ha senso mollare proprio adesso"

Alla postazione live di EuroLeague TV, arriva il commento di Ettore Messina: "Una partita difficile in cui abbiamo fatto fatica a contenere la loro velocità. Abbiamo riaperto la partita e siamo tornati a -5. In quel momento abbiamo commesso errori e siamo tornati sotto di dieci. Abbiamo avuto l'energia per provare a rientrare ancora. Penso che lo sforzo fatto nel terzo quarto sia stato piuttosto buono, ci ha dato la possibilità di risalire, ma non l'abbiamo sfruttato. Si, abbiamo solo quattro partite da giocare a cominciare dal Real Madrid, ma non ha senso mollare proprio adesso".