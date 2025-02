Trento-Milano, le pagelle: Ellis e Ford dominano, Shields stecca ancora

Toto Forray 6 Commette 5 falli in 8 minuti sul parquet: fin qui sarebbe una prova insufficiente. Ma bisogna andare oltre i numeri per fotografare la sua partita. Quando Milano si fa sotto, lui vuole dare la scossa e attacca in uno contro uno Mirotic che è grosso il doppio di lui, portando a casa un fallo. È un segnale per i compagni. Il segnale. Da lì i suoi tornano a macinare gioco e riprendono fiducia e il comando della partita. E a quasi 39 anni l'argentin-trentino può piangere di gioia per il suo primo trofeo (secondo se contiamo la vittoria dell'A2 del 2014) in 15 anni con la stessa maglia.