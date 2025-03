15 punti (5/6 da 2) in 21': tra le tante prestazioni di livello dell'EA7 Emporio Armani Milano nell'ultimo anticipo a Brescia, a risaltare è stata anche quella di Nico Mannion. I voti raccolti per premiare il Best Ita del turno di Serie A lo hanno visto prevalere su Alessandro Cappelletti (Sassari) e Leonardo Totè (Napoli).