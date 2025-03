Olimpia, che cuore: tutti uniti col sogno playoff

Difficile, se non impossibile, trovare un giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano che non abbia avuto anche solo un momento in cui, nella ribollente Belgrade Arena, prendere per mano i compagni e contribuire alla 5ª vittoria consecutiva dei biancorossi in casa della Stella Rossa - Milano non perde a Belgrado con la Zvezda dal 9 febbraio 2018. Un 80-82 "di importanza estrema", come definito da coach Messina nel post-partita, anche perché arrivato in condizioni ambientali e fisiche ben lontane da quelle ideali.