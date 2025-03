Eurolega: l'Olimpia perde col Paris, la corsa ai playoff si complica

Brutta sconfitta per l'Olimpia Milano nella trentesima e quintultima giornata di Eurolega. I campioni d'Italia in carica, infatti, perdono 92-79 contro il Paris, rivale diretta per l'accesso ai playoff. Decisivo l'ottimo primo tempo dei francesi, trascinati dai 24 di TJ Shorts: non bastano, invece, i 18 di Causeur e i 17 di Mannion per Messina, che si allontana dal sesto posto momentaneamente occupato proprio dai transalpini.