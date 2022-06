Nba, Paolo Banchero prima scelta al Draft 2022: giocherà a Orlando  

DOPO BARGNANI

Il classe 2002 è stato scelto dai Magic con la prima chiamata assoluta. Procida va a Detroit, Spagnolo si accasa ai Timberwolves

Parla italiano la notte del Draft Nba 2022. La prima scelta assoluta tra i giovani più promettenti del campionato di basket più importante al mondo è Paolo Banchero, classe 2002 dell’Università di Duke selezionato dagli Orlando Magic. Si tratta del secondo italiano nella storia a essere chiamato per primo. Altri due azzurri si accasano in Nba: Gabriele Procida vestirà la casacca dei Detroit Pistons, Matteo Spagnolo va ai Minnesota Timberwolves. Nba, l'italiano Paolo Banchero prima scelta assoluta al draft

















Il draft Nba 2022 sorride ai giovani talenti italiani, come forse non aveva mai fatto. Nella serata in cui il campionato di basket statunitense sceglie i prospetti più interessanti, la prima chiamata assoluta è per Paolo Banchero, classe 2002 cresciuto all’Università di Duke. Gli Orlando Magic, che avevano vinto la lottery per avere la scelta più ambita, ha scelto di puntare sul 19enne cresciuto nello Stato di Washington. Figlio della cestista Rhonda Smith e del giocatore di football americano Mario Banchero, di origini italiane, ha preso il passaporto del nostro Paese nel 2020 e ha più volte dichiarato di voler vestire la maglia della nazionale azzurra. Lo potrà fare a partire dalla prossima estate (quindi dopo l’Europeo), giusto il tempo di godersi la sua prima stagione da giocatore Nba. È la seconda volta nella storia in cui un italiano viene scelto per primo al draft, dopo Andrea Bargnani nel 2006.

Altri due azzurri sono stati chiamati nella notte dei sogni. Gabriele Procida, dopo un’ottima stagione personale alla Fortitudo Bologna (nonostante la retrocessione) è stato selezionato dai Detroit Pistons con la scelta numero 36. I Minnesota Timberwolves hanno invece impiegato la numero 50 per chiamare Matteo Spagnolo, anche lui retrocesso in Serie A2 con la Vanoli Cremona. Tre giovani talenti italiani, tutti pronti per cimentarsi nel campionato di basket più impegnativo al mondo.

Nelle altre primissime scelte, gli Oklahoma City Thunder prendono Chet Holmgren con la numero due, mentre il più quotato Jabari Smith si accasa agli Houston Rockets con la tre. I Kings prendono Keegan Murray da Iowa, i Pistons puntano su Jaden Ivey di Purdue. Completano le prime dieci pick Bennedict Mathurin ai Pacers, Sahedon Sharpe ai Blazers, Dyson Daniels ai Pelicans, Jeremy Sochan agli Spurs e Johnny Davis ai Wizards.