Trapani, Repesa: "Strafelice per presidente, tifoseria, staff e città"

Il coach della capolista commenta a fine gara la vittoria sulla Germani Brescia per 94-88. "Complimenti ai giocatori e a tutti i tifosi, sia nostri che bresciani, per un'atmosfera incredibile. Una partita bella, tirata, alla fine abbiamo vinto noi ma potevano vincere anche loro. Penso che lo abbiamo fatto con merito, non abbiamo mollato mai anche quando siamo andati più in crisi. Notae ci ha aiutato nel riprendere la partite nel terzo quarto, sono strafelice per il presidente, la dirigenza, lo staff, la tifoseria, la città. Perché oggi è veramente stata una giornata importante per noi, dovevamo vincere per restare ai vertici contro un'avversaria dura e ben allenata".